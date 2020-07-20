Всем привет! Ищем разработчика который хорошо разбирается как во фронт так и бэк части, которого не напугают крупные проекты или много сложных и интересных задач, в которых нужно будет разобраться. Требования: ...
Сменить кодировку сайта на Вitrix
Есть сайт, в cp-1251
нужно поменять кодировку на UTF-8
https://dev.1c-bitrix.ru/community/blogs/howto/1466.php
Интересует цена и срок
Заявки фрилансеров
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