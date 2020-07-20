Сменить кодировку сайта на Вitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки276 просмотров

Есть сайт, в cp-1251

нужно поменять кодировку на UTF-8

https://dev.1c-bitrix.ru/community/blogs/howto/1466.php

Интересует цена и срок

PHP
5 лет назад
neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
39 отзывов
5 лет назад