Перенести сайт с рукописной цмс на Drupal, WP или другую CMS

Задача: перенос сайта с рукописного движка на Drupal 9 или 8, или на другую любую систему (обосновать выбор)

Тематика сайта - каталог услуг.

Шаблоны не сложные. Всего 19 штук.

Важно, перенос нужно сделать максимально быстро, даже можно пожертвовать каким-то функционалом

и реализовать его на втором этапе.

Начальных макетов нет. Нужно брать с готового веба.

От вас нужна вилка цен, и сроки. Конкретное тз покажу после предварительной заявки.