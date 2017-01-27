Копия сайта без товаров

$49
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки135 просмотров

Нужно скопировать сайт и посадить на опенкарт

1.      делаем точную копию сайта http://lacandy.ru/

2.      фильтры убираем первые 2, последние 2 -оставляем, значения фильтров берем с сайта

3.      Блог и подарочные наборы -  убираем

Товарами наполнять не нужно.....  Нужно поставить любые 4 товара для образца и проверки работы функционала.

Opencart
8 лет назад
kasta69
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

NDSGN
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв(-1)
8 лет назад
$49
2 дня
Исполнитель просто пропал! Обещал через сутки показать результат первый - тишина и на вторые сутки тишина

Заявки фрилансеров

NDSGN
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв(-1)
8 лет назад