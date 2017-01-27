Требуется back-end доработка сайта на CMS 1С Битрикс. Какие задачи необходимо будет выполнять: 1. Требуется установка мобильной версии сайта (готовая верстка страниц) на CMS 1С Битрикс. Выполнение данного пункта требуется ...
Копия сайта без товаров
Нужно скопировать сайт и посадить на опенкарт
1. делаем точную копию сайта http://lacandy.ru/
2. фильтры убираем первые 2, последние 2 -оставляем, значения фильтров берем с сайта
3. Блог и подарочные наборы - убираем
Товарами наполнять не нужно..... Нужно поставить любые 4 товара для образца и проверки работы функционала.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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