Требуется доработка сайта на CMS 1С Битрикс. (back-end)

Требуется back-end доработка сайта на CMS 1С Битрикс.

Какие задачи необходимо будет выполнять:

1. Требуется установка мобильной версии сайта (готовая верстка страниц) на CMS 1С Битрикс. Выполнение данного пункта требуется

строго с использованием скрипта mobiledetect.net. Без переадресации на поддомен типа m.website.ru

2. На основной (десктопной) версии сайта, который посвящен продаже продукции, будет производится доработка всех посадочных страниц сайта (порядка 130 страниц - добавлени еэлементов, форм, заголовков, текста) - требуется обеспечить корректную работу все доработанных страниц в рамках сайта чтобы работоспособность не была нарушена + отправлялись все заявки с форм.

В процессе доработки сайта его функциональность не должна быть нарушена чтобы не было просадки по входящим заявкам/звонкам с рекламы.

Ссылку на сайт вышлю в л/с по требованию.

Все эти работы будут выполняться ориентировочно в течение 2-3 месяцев, по мере готовности:

а) мобильной версии сайта

б) по мере поступления от front-end разработчика исправленных версий требуемых страниц.

От специалиста, которого я ищу, требуется, помимо знания Битрикс на достаточном уровне для решения подобных задач, быть на связи в течение этого срока и выполнять поставленные задачи определенными итерациями по мере поступления материала от фронт-енд.

Жду ваших предложения и вопросов/уточнений по задачам.

Рассматриваются ТОЛЬКО заявки с указанием примерной стоимости ваших услуг исходя из указанных мной вводных данных.

Можно оценивать как за объем, так и за время, потраченное на выполнение задач.