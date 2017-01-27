Надо настроить этот шаблон и сделать внешний вид таким же, как на http://shopstore21.octemplates.net/ Что надо сделать: 1. Настроить все модули, входящие в комплект шаблона. Список модулей здесь 2. Настроить верхнее ...
Требуется доработка сайта на CMS 1С Битрикс. (back-end)
Требуется back-end доработка сайта на CMS 1С Битрикс.
Какие задачи необходимо будет выполнять:
1. Требуется установка мобильной версии сайта (готовая верстка страниц) на CMS 1С Битрикс. Выполнение данного пункта требуется
строго с использованием скрипта mobiledetect.net. Без переадресации на поддомен типа m.website.ru
2. На основной (десктопной) версии сайта, который посвящен продаже продукции, будет производится доработка всех посадочных страниц сайта (порядка 130 страниц - добавлени еэлементов, форм, заголовков, текста) - требуется обеспечить корректную работу все доработанных страниц в рамках сайта чтобы работоспособность не была нарушена + отправлялись все заявки с форм.
В процессе доработки сайта его функциональность не должна быть нарушена чтобы не было просадки по входящим заявкам/звонкам с рекламы.
Ссылку на сайт вышлю в л/с по требованию.
Все эти работы будут выполняться ориентировочно в течение 2-3 месяцев, по мере готовности:
а) мобильной версии сайта
б) по мере поступления от front-end разработчика исправленных версий требуемых страниц.
От специалиста, которого я ищу, требуется, помимо знания Битрикс на достаточном уровне для решения подобных задач, быть на связи в течение этого срока и выполнять поставленные задачи определенными итерациями по мере поступления материала от фронт-енд.
Жду ваших предложения и вопросов/уточнений по задачам.
Рассматриваются ТОЛЬКО заявки с указанием примерной стоимости ваших услуг исходя из указанных мной вводных данных.
Можно оценивать как за объем, так и за время, потраченное на выполнение задач.
Заявки фрилансеров
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