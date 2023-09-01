Odoo 16: розробка нового функціоналу

необходимо настроить zoho CRM 1. Принятие заявок с формы обратной связи с сайта 2. Принятие заявок с рекламных кампаний (Lead Forms, Apply now и тд с FB/INST) 3. Подключение к ...
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збірка Odoo 16 CE під ломбард, треба розробка нового функціоналу та підтримка існуючого.
Основні модулі котрі зараз використовуються: website_sale
Найближчі задачі:
- доробка сайту
- інтеграція з ringcentral по API
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