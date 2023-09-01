Odoo 16: розробка нового функціоналу

$301
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка43 просмотра
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збірка Odoo 16 CE під ломбард, треба розробка нового функціоналу та підтримка існуючого.

Основні модулі котрі зараз використовуються: website_sale

Найближчі задачі:

- доробка сайту

- інтеграція з ringcentral по API

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4 месяца назад
guest_1693749287936
Украина
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад