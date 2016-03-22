Панель управления справочниками (разовый проект на 1.5 мес)

Необходимо построить админ панель по управлению содержимым справочников (контентом), которые импортируются из внешних источников и требуют регулярной синхронизации с ними.

Тематика контента - туристическая.

Количество источников - неограниченно, справочников - тоже, каждый из которых может отличаться по формату (количество полей) от остальных. Типы данных в справочниках: id, текст, изображения, булевые значения. Авторизация каждого из источников может отличаться друг от друга, но, в большинстве своем используется доменное имя + токен.

Для разработки желательно использование готовых фреймворков backend и frontend (если есть затруднения в выборе фреймворка, его предложит заказчик).

Панель должна позволять в GUI (т.е. без модификации бэкенда) выполнение следующих основных функций:

* подключение нового источника;

* отображение справочников у подключенного источника;

* отображение полей по каждому справочнику;

* настройку используемых полей для импорта;

* отображение новых импортированных данных;

* отображение изменений на стороне подключенного источника как в списке справочников, так и в структуре данных, а также - изменение самих данных;

* создание внутренних (собственных) справочников и их привязка к любому импортированному извне справочнику для выполнения сопоставлений данных;

* предоставление своих АПИ-методов для поиска по уже существующим сопоставлениям (собственные справочники и импортированные);

Помимо функционала по управлению контентом, необходимо написать ряд парсеров, которые будут загружать данные в систему из xml формата.

Часть функций должна выполняться автоматически, согласно настраиваемой в админпанели периодичности.

От заказчика (после подписания NDA):

* Детальное ТЗ, включая мокапы всех необходимых форм в админпанели.

* Консультирование онлайн по возможным вопросам.

* Доступ в JIRA для декомпозиции задач, мониторинга прогресса, баг трекинга.

* Доступы к тестовым и продакшн API источникам для подключения.

От исполнителя:

* Понимание задач проекта

* Декомпозиция задач в JIRA

* Оценка заведенных задач

* Разработка с учетом масштабирования и роста нагрузки в будущем

* Отображение статуса, bugs fixing

* Публикация на продакшн

Формат работы:

* Фаза feasibility:

- Подписание NDA.

- Ознакомление с ТЗ.

- Заведение задач в JIRA (степень детализации - не более 4 часов; если задача требует на реализацию более 4-х часов, ее следует разбить на несколько подзадач).

Если по декомпозиции задач и вопросам заказчику становится очевидным непонимание исполнителем предметной области и задач проекта, сотрудничество прекращается. Затраты не компенсируются.

* Фаза development:

- Разработка согласно согласованных milestones (sprints) в JIRA.

Оплата - по каждому выполненному milestone (sprint) пропорционально доли его времени в общей длительности проекта. Если несогласованная задержка с заказчиком превышает 10% от согласованной ранее оценки - удержание 1% в день от стоимости задержанного milestones (sprints).

* Фаза deployment & documentation:

5% от бюджета проекта.

Предполагаемый бюджет:

$1,000

Предполагаемая длительность:

2 недели, не включая фазу feasibility

Дальнейшие шаги (вне рамок текущего проекта, оговаривается отдельно):

* Первичная поддержка панели (4-5 мес) по отдельно согласованной цене.

* Внесение изменений по отдельно согласованной цене.

Оцениваемый период дальнейшего расширения функциональности - около 1 года.