Перенести страницу из Сайтов24 в шаблон на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка485 просмотров

Есть страничка, сделанная на Сайтах24. Нужно ее перенести, чтобы так же отображалась в шаблоне на Битрикс.

По сути это комирование HTML и CSS.

Интересует цена и срок.

CSSHTML
5 лет назад
neuronaut
Дмитрий 
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месяц назад

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