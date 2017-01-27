Требуется битриксойд на проект

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки114 просмотров

Здравствуйте.

Требуется битрикс-специалист на проект. Задание скину в личку.

От Вас предварительно : стоимость за 1 час, сертификаты битрикс и проекты, выполненные на битрикс.

8 лет назад
snevzorova87
Светлана 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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