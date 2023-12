Настройка реверс прокси и оживление vps

Нужно сделать реверсный обратный прокси для своего сайта, но там на тарифе Debian, Apache2, Ngnix и нет httpd.conf только apache2.conf мне нужно чтобы сайт работал, чтобы работал обратный прокси по моим требованиям типа:

ProxyRequests Off

Order deny,allow

Allow from all

ProxyPass .......

Так же должен работать .htaccess mod_rewrite

Нужно установить необходимые модули для решения задачи и проверить, а главное расписать по порядку, что Вы и как делали, команды порядок и другое для приведения VPS в рабочее состояние по нужным критериям.

если я не ошибаюсь, то нужны модули:

LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so

LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so

и, естественно,

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Но там стоит Apache2

результат должен быть таким, должен работать сайт на PHP и в нём реверсивный (обратный) - revers - прокси для моего сайта и мод реврайт RewriteEngine on

RewriteBase /.

Поставить библиотеку Sqlite3 и GD со всем необходимым.

И потом, по-честному описать порядок выполненной работы до приведения VPS в рабочее состояние по описанному выше. Сам сайт должен работать