Добрый день. Ранее использовали Cloudflare просто как dns, сейчас из-за ddos атак перешли на платную версию CDN. На сайте много скриптов, много запросов. Часть запросов идут с внешних серверов. Наладили и добавили в исключения практически всё и работает успешно. Платёжные системы Qiwi и Yandex свои запросы ...
Починить и настроить VPS. ОС Debian 8 (64 Bit), панель ISP 5L.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Есть VPS. ОС Debian 8 (64 Bit), панель ISP 5L.
Падает служба MySQL.Перезапуск средствами панели не помогает.
Требуется выяснить причину.
2. Требуется осуществить миграцию с одного ВПС на другой.
3. Настроить новый сервер на работу Вордпресс сайтов. (все необходимое. все модули + ISP)
("все необходимое" - имеется ввиду на Ваше усмотрение, что необходимо для работы 30-50+ сайтов)
+ укажите с какими ОС работаете.
Напишите цену Вашей работы по каждому пункту.
Оставляйте заявку, только если вы имеете отзывы тут и(или) на форумах.
Оплата БС или по факту.
Первичное общение только чат биржи.
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