Починить и настроить VPS. ОС Debian 8 (64 Bit), панель ISP 5L.

1.Есть VPS. ОС Debian 8 (64 Bit), панель ISP 5L.

Падает служба MySQL.Перезапуск средствами панели не помогает.

Требуется выяснить причину.

2. Требуется осуществить миграцию с одного ВПС на другой.

3. Настроить новый сервер на работу Вордпресс сайтов. (все необходимое. все модули + ISP)

("все необходимое" - имеется ввиду на Ваше усмотрение, что необходимо для работы 30-50+ сайтов)

+ укажите с какими ОС работаете.

Напишите цену Вашей работы по каждому пункту.

Оставляйте заявку, только если вы имеете отзывы тут и(или) на форумах.

Оплата БС или по факту.

Первичное общение только чат биржи.