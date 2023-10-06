Шукаємо фрилансера для запуску реклами в Інстаграм-магазині!

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен9 заявок23 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

📣 Шукаємо фрилансера для запуску реклами в Інстаграм-магазину! Ідеально для тих, хто шукає додаткову роботу!

🎯 Завдання:

  • Запуск та оптимізація рекламних кампаній у Facebook для інстаграм-магазину
  • Розвиток простих, але ефективних стратегій просування товарів
 Вимоги:

  • Досвід у запуску реклами для інстаграм-магазинів через Facebook
  • Знання основ просування товарів в Instagram
  • Вміння працювати з аналітичними інструментами
 Терміни:

  • Початок роботи якнайшвидше
  • Короткострокова або довгострокова співпраця, в залежності від результатів
 Бюджет:

  • Невеликий, але змога для подальшого зростання та більших проектів в майбутньому
 Як подати заявку:

  • Надішліть коротке портфоліо та декілька кейсів успішних проектів. Розкажіть, як ви плануєте підходити до задачі, щоб максимізувати ROI при обмеженому бюджеті.
3 месяца назад
Goroholinsky
Артем 
20 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
21 час назад
Выбранный исполнитель
RayBondik
Валерий 
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
13 часов назад
3 месяца назад
$100
30 дней
RUB
Валерий быстро принялся за работу, решил все проблемы и запустил рекламу. Всё делал хорошо ?, приятно было работать.
Артем, спасибо! очень приятно работать, оперативная обратная связь и своевременная оплата!