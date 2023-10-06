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Шукаємо фрилансера для запуску реклами в Інстаграм-магазині!
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📣 Шукаємо фрилансера для запуску реклами в Інстаграм-магазину! Ідеально для тих, хто шукає додаткову роботу!
🎯 Завдання:
- Запуск та оптимізація рекламних кампаній у Facebook для інстаграм-магазину
- Розвиток простих, але ефективних стратегій просування товарів
- Досвід у запуску реклами для інстаграм-магазинів через Facebook
- Знання основ просування товарів в Instagram
- Вміння працювати з аналітичними інструментами
- Початок роботи якнайшвидше
- Короткострокова або довгострокова співпраця, в залежності від результатів
- Невеликий, але змога для подальшого зростання та більших проектів в майбутньому
- Надішліть коротке портфоліо та декілька кейсів успішних проектів. Розкажіть, як ви плануєте підходити до задачі, щоб максимізувати ROI при обмеженому бюджеті.
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