здравствуйте помогите пожалуйста ответить на вопросы Project Expert)) Сумму обговорим с исполнителем 1. Объясните, почему рекомендовано сохранить проект в папке размещенной не в папке программы? 2. Зачем в программе устанавливаются связи между этапами ...
Составить ТЗ по разработке мобильного приложения
Нужно составить техническое задание по разработке мобильного приложения для программиста, описать функционал только front-end.
Есть рабочий дизайн макет (40 экранов) по которому нужно составить ТЗ.
Подробности – лично исполнителю. Рассматриваются только фрилансеры с опытом составления ТЗ именно для мобильных приложений и примерами подобных работ.
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