Составить ТЗ по разработке мобильного приложения

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка212 просмотров

Нужно составить техническое задание по разработке мобильного приложения для программиста, описать функционал только front-end. 

Есть рабочий дизайн макет (40 экранов) по которому нужно составить ТЗ. 

Подробности – лично исполнителю. Рассматриваются только фрилансеры с опытом составления ТЗ именно для мобильных приложений и примерами подобных работ. 

9 лет назад
elinak1989
Элина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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