Зробити онлайн запис використовуючі API

Веб-программированиеОткрыт5 заявок76 просмотров
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Є API

https://developer.alteg.io/api

Необхідно зробити онлайн запис на сайті lumberjack.style використовуючи цей API

23 дня назад
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