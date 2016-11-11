Дизайнерское и PR агентство BEARDED PR. Проекты различной сложности "под ключ" (от ТЗ до тех.поддержки)

Здравствуйте!

Меня зовут Ольга, я руководитель отдела продаж компании BEARDED PR (дизайнерское и PR агентство). Мы - это креативная команда профессионалов. Наша отличительная черта – мы УМЕЕМ думать! Мы, а не Вы, ломаем голову над тем, чтобы сделать ваш бизнес успешным. Рассматриваем самые разные концепции: классическую, хай-тек, креативную. пр. Вы начинаете с нами работать, мы занимаемся всеми вопросами сами. Собственно, вам выделяется отдельный сотрудник на время проекта.

На рынке Digital компаний студия уже более 10 лет. Сейчас в копилке множество проектов различной сложности: от

высоконагруженных систем, агрегаторов, соц. сетей, тендерных площадок, веб порталов и приложений до интернет-магазинов и индивидуальных сайтов. Хочу особенно подчеркнуть, BEARDED PR - компания полного цикла. Это не только

дизайн, это программирование, верстка, тестирование, полный брендинг компании, тех. поддержка, гарантия на работы в течение целого года после запуска, продвижение вашего бизнеса в интернет и соц. сетях, мы сами пишем тексты, у нас

свои фотографы.

ПОСМОТРЕТЬ НАШЕ ПОРТФОЛИО ››

НАВЫКИ

›› Дизайн, Графика: Adobe Photoshop • Adobe Illustrator • Sketch • Corel Draw

›› Программирование: Frameworks: Python (Jango, Flask), PHP (Laravel 5, Symfony, Phalcon)• Ruby on Rails

›› Работа с базой данных: MySQL • MySQLi

›› Верстка: HTML5+CSS3 • HTML4.01+CSS2 • XHTML+CSS2

›› Сценарии на странице: jQuery • Node.js

›› Flash: Мультфильмы • Игры • Программы • Сайты • Презентаций

›› Видео: Adobe After Effects • Final Cut pro

›› Маркетинг: Аудит сайта • Реклама в AdWords • Реклама в Директе • Баннеры

›› SEO: Внутренняя оптимизация сайта • Вывод в TOP10 Google SEO: 1. Внутренняя оптимизация сайта (Мета-теги, Уникальность контента, Системы аналитики); 2. Внешняя оптимизация сайта (Увеличение ссылочной массы, Работа с тематическими площадками и блоггерами) • Вывод в TOP10 Яндекс • Вывод в TOP10 Google • SMM

›› Приложения: iOS • Android

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ (CMS)

›› PHP CMS: 1C Bitrix, Magento 2, Drupal, Wordpress

Иное по запросу

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Мы любим конкурсы.

2. Работа ведется по безопасной сделке либо по предоплате 50%.

2.1 Предоплата не возвращается! Прежде чем сделать заказ, подумайте, пожалуйста, знаете ли вы, что вам необходимо?! Давайте общаться - за спрос денег не берут, я лично буду рада помочь определиться с фронтом работ. Работаем до улыбки заказчика и ярко выраженного восторга)))

2.2 В некоторых случаях (по договоренности) возможен возврат предоплаты, но не более 25%.

3. Традиционно работаем 5 дней в неделю, с пн по пт.

3.1 В сети бываем с 10:00 до 19:00 по Московскому времени.

3.2 Готовы работать в режиме 24х7 (даже в выходные и праздничные дни, за оплату этой срочности Заказчиком).

4. Работаем только с техническим заданием (далее ТЗ).

5.1 После получения ТЗ мы согласовываем сроки и стоимость. Если вас все устраивает - приступает в выполнению - работа ведется по ТЗ. Изменения и дополнения в Т3 до окончания проекта не принимаются, если только дополнительно не оговариваются, согласовываются обеими сторонами и оплачиваются.

5.2 В случае, если у вас нет ТЗ - мы сделаем его сами, в рамках ТЗ оформим прототипы. Это даст представление о внешнем виде и функционале сайта, а нам о точных сроках исполнения (буквально по часам) и цене проекта.

5.3 Простенькие запросы, такие как "ретуш", "векторизация рисунка" и тому подобные могут быть приняты без ТЗ.

6. Проект считается завершенным после сдачи заказчику конечного варианта и получения от него письменного подтверждения в отсутствии каких-либо правок.

7. Мы любим вызов, поэтому приоритет отдается сложным проектам.

8. Будем рады видеть именно вас среди наших клиентов!