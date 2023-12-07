Доопрацювання на сайті Wordpress

Приветствую! Необходимо сверстать две странички для нашего сайта. https://www.figma.com/file/8yW6uWI7siCauXV74DEkG1/AIScreen-website-(Copy)?type=design&mode=design https://www.figma.com/file/8yW6uWI7siCauXV74DEkG1/AIScreen-website-(Copy)?type=design&node-id=2115-484&mode=design Указывайте сроки, стоимость и телеграм для связи.
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Є сайт на вордпресі з унікальним дизайном, що зробили за допомогою AI, але є елементи, що потребують доопрацювання за дизайном. Це
калькулятор,
блок фак,
таблиця з цінами и кнопкою замовлення
Блок зі слайдером картинок.
Потрібно зробити шаблони цих елементів в елементор для подальшого використання з можливістю редагування потрібних полів для заповнення.
Ще потрібна допомога з налаштуванням Хедера/Футера.
Більш детально всі посилання на макети передам при обговоренні деталей.
Ціну пропонуйте.
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