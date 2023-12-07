Верстка двух страниц

HTML-версткаОткрыт42 заявки192 просмотра
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Приветствую!

Необходимо сверстать две странички для нашего сайта.
https://www.figma.com/file/8yW6uWI7siCauXV74DEkG1/AIScreen-website-(Copy)?type=design&mode=design
https://www.figma.com/file/8yW6uWI7siCauXV74DEkG1/AIScreen-website-(Copy)?type=design&node-id=2115-484&mode=design

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