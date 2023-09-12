Розробити інтеренет магазин на Next.js, CMS - Strapi

1 Техническая часть

1.1 Общие рекомендации по работе сайта

1.2 Внутренние настройки сайта (коды состояния HTTP и .htaccess)

1.3 Генерация URL

1.4 Карта сайта sitemap.xml

1.5 Файл robots.txt и мета значения robots

1.7 Поддержка адаптивной верстки для мобильных устройств

1.8 Индексация страниц пагинации

1.9 Атрибуты rel="next" и rel="prev"

1.10 Канонизация URL

1.11 Дубликат 1й страницы

1.12 Установка Google Analytics и панелей веб мастеров

1.13 Перелинковка между страницами (общее)

1.14 Языковые версии

1.14.1 Переключение языков

1.14.2 Атрибуты hreflang

1.15 Кнопки расшаривания

2 Микроразметка

2.1 Статья

2.2 Хлебные крошки

2.2.1 Внедрение хлебных крошек

2.3 Контакты

2.4 Микроразметка для социальных сетей

Open graph

2.5 Вопросы и ответы

2.6 Микроразметка товара

Json

3 Структура

3.1 Текстовая структура

3.2 Главные меню каталога

Меню категорий

Вспомогательное меню

3.3 Фильтры категорий

3.3.1 Общие пояснения по формированию дополнительных посадочных страниц

3.3.2 Пояснение по страницам типа Атрибут

3.3.3 Формирование URL для страниц - Атрибут

3.3.4 Пояснение по страницам тегов

3.3.5 Формирование URL для страниц тегов

4. Шаблон метаданных для сайта

Все страницы категорий и товаров, у кого нет уникальных

Все остальные страницы, у кого нет уникальных

5. Описания страниц

5.1 Описание меню

5.2 Общая информация по необходимым элементам на сайте

5.2.1 Иерархия подзаголовков

5.1.2 Поддержка адаптивной верстки для мобильных устройств

5.1.3 Общая информация по метаданным страниц

5.3 Описание общих блоков по всему сайту

5.3.1 Рассылка

5.3.2 Кнопка подняться вверх

5.3.3 Ссылки на группы в соц сетях

5.3.4 Меню на вспомогательные страницы в подвале

5.3.5 Пагинация на сайте

5.3.6 Поиск по сайту

5.2.7 Преимущества компании

5.2.8 Кнопки покупки и Список желания

5.3 Описание внешнего вида страницы товара

5.3.1 Формирование подзаголовков на карточке товаров

5.4 Описание внешнего вида страницы товара, которого нет в наличии

5.5 Описание внешнего вида страницы категории товара

5.5.1 Автогенерация FAQ для категорий товаров и страниц Атрибутов и тегов товара

5.6 Страницы Тегов товаров и Атрибутов

5.7 Страница О нас

5.8 Страница Контакты

5.9 Страница Блог (в том случае, если будете его делать)

5.10 Страница статьи (в том случае, если будете его делать)

5.10.1 Оформление статей

5.10.2 Шрифты в тексте статьи

5.10.3 Подзаголовки

5.10.4 Картинки

5.10.5 Оглавление статьи

5.10.6 Списки

5.10.7 Ссылки в тексте статьи

5.10.8 Продажные элементы для статей

5.11 Оплата и доставка

5.12 Главная страница

6. Перелинковка

6.1 Блоки перелинковки товаров

6.2 Модуль похожих товаров

6.2.1 Логика работы модуля кольца перелинковки для модуля (Другие товары в той же категории)

6.3 Модуль сопутствующих товаров

6.4 Модуль перелинковки статей (Похожие статьи) - делаем только если делаем блог

6.4.1 Логика работы модуля перелинковки

7. Дополнительный функционал

7.1 Стимуляция написания отзывов на сайте

7.2 Google Merchant