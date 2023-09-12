Есть магазин ан woocommerce Нужно спарсить товары с магазина (нашего) на я.маркете в woocommerce, по крону, обновление каждые 6 часов (по фиду от я.маркет не получится, подробнее об этом в телеге). ...
Розробити інтеренет магазин на Next.js, CMS - Strapi
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 Техническая часть
1.1 Общие рекомендации по работе сайта
1.2 Внутренние настройки сайта (коды состояния HTTP и .htaccess)
1.3 Генерация URL
1.4 Карта сайта sitemap.xml
1.5 Файл robots.txt и мета значения robots
1.7 Поддержка адаптивной верстки для мобильных устройств
1.8 Индексация страниц пагинации
1.9 Атрибуты rel="next" и rel="prev"
1.10 Канонизация URL
1.11 Дубликат 1й страницы
1.12 Установка Google Analytics и панелей веб мастеров
1.13 Перелинковка между страницами (общее)
1.14 Языковые версии
1.14.1 Переключение языков
1.14.2 Атрибуты hreflang
1.15 Кнопки расшаривания
2 Микроразметка
2.1 Статья
2.2 Хлебные крошки
2.2.1 Внедрение хлебных крошек
2.3 Контакты
2.4 Микроразметка для социальных сетей
Open graph
2.5 Вопросы и ответы
2.6 Микроразметка товара
Json
3 Структура
3.1 Текстовая структура
3.2 Главные меню каталога
Меню категорий
Вспомогательное меню
3.3 Фильтры категорий
3.3.1 Общие пояснения по формированию дополнительных посадочных страниц
3.3.2 Пояснение по страницам типа Атрибут
3.3.3 Формирование URL для страниц - Атрибут
3.3.4 Пояснение по страницам тегов
3.3.5 Формирование URL для страниц тегов
4. Шаблон метаданных для сайта
Все страницы категорий и товаров, у кого нет уникальных
Все остальные страницы, у кого нет уникальных
5. Описания страниц
5.1 Описание меню
5.2 Общая информация по необходимым элементам на сайте
5.2.1 Иерархия подзаголовков
5.1.2 Поддержка адаптивной верстки для мобильных устройств
5.1.3 Общая информация по метаданным страниц
5.3 Описание общих блоков по всему сайту
5.3.1 Рассылка
5.3.2 Кнопка подняться вверх
5.3.3 Ссылки на группы в соц сетях
5.3.4 Меню на вспомогательные страницы в подвале
5.3.5 Пагинация на сайте
5.3.6 Поиск по сайту
5.2.7 Преимущества компании
5.2.8 Кнопки покупки и Список желания
5.3 Описание внешнего вида страницы товара
5.3.1 Формирование подзаголовков на карточке товаров
5.4 Описание внешнего вида страницы товара, которого нет в наличии
5.5 Описание внешнего вида страницы категории товара
5.5.1 Автогенерация FAQ для категорий товаров и страниц Атрибутов и тегов товара
5.6 Страницы Тегов товаров и Атрибутов
5.7 Страница О нас
5.8 Страница Контакты
5.9 Страница Блог (в том случае, если будете его делать)
5.10 Страница статьи (в том случае, если будете его делать)
5.10.1 Оформление статей
5.10.2 Шрифты в тексте статьи
5.10.3 Подзаголовки
5.10.4 Картинки
5.10.5 Оглавление статьи
5.10.6 Списки
5.10.7 Ссылки в тексте статьи
5.10.8 Продажные элементы для статей
5.11 Оплата и доставка
5.12 Главная страница
6. Перелинковка
6.1 Блоки перелинковки товаров
6.2 Модуль похожих товаров
6.2.1 Логика работы модуля кольца перелинковки для модуля (Другие товары в той же категории)
6.3 Модуль сопутствующих товаров
6.4 Модуль перелинковки статей (Похожие статьи) - делаем только если делаем блог
6.4.1 Логика работы модуля перелинковки
7. Дополнительный функционал
7.1 Стимуляция написания отзывов на сайте
7.2 Google Merchant
- Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Необходимо добавить 2ой язык (укр) в интернет магазин работает на битриксе проект еще 2016 года. Также добавить в шапку переключатель языков и по возможности баннер который предлагал выбор языкаИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $400
Платежную систему устанавливать не надо. Возможен платный шаблонный дизайн. Важны функционал и скорость загрузки.Интернет-магазины12 заявокЗакрыт2 месяца назад
Здравствуйте! Нужно исправить ошибку вывода товаров. Суть проблемы: После импорта товаров со старого магазина Magento 2.3.5 в новый Magento 2.4.6, товары не отображаются в категориях и в поиске. Возможно, это ошибка Elasticsearch. В логах такая запись: [2023-09-12T10:46:44.914911+00:00] main.CRITICAL: ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $2000
Представьте, что я никогда не работал с маркетплейсами изнутри, но мне очень хочется запустить свой, так как у меня есть база продавцов и каналы продвижения. От сюда может быть достаточно общая формулировка ...Интернет-магазины17 заявокЗакрыт2 месяца назад
заполнение карточек и запуск магазина на ОзонИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $50
Необходимо настроить с нуля opencart: главная страница Заказ без оплаты, отправки сообщения в телеграм Дизайн по аналогии с сайтами drone.kz Nout.kzИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт3 месяца назад
Есть старый интернет-магазин, который работает на CMS Opencart. По ощущениям, работает коряво, но может я просто что-то не понял. Автоматически через добавление товара в панели управления товары на появляются на сайте, опции для них тоже ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Нужно доработать интернет-магазин, выполненный на wordpress + woocommerce. На данный момент сайт частично реализован: сверстан макет, настроены плагины, частично реализован функционал. Сайт будет являться копией https://www.lbamoto.ru/. Необходимо доработать функционал и шаблон для личного кабинета. ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $100
Необходимо доработать интернет-магазин на WP + Woocommerce. Доработки верстки, работа с плагинами, мультивалюта, форма обратной связи.Интернет-магазинынет заявокЗавершен3 месяца назад