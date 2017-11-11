1. Сделать так, чтобы если телефон был на русском языке, то приложение было на русском, а если телефон на английском или на любом другом иностранном языке, то приложение было на английском. 2. В разделе «Оплата», сделать ...
Приложение на андроид
приветствую
копия mamba сервис знакомств точная или какое решение можно найти хочу приложении один в один по функционалу , что скажешь? так же преобрел скрытый уделенный дотуп ...
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