Внести доработки в iOS приложение на Swift

1. Сделать так, чтобы если телефон был на русском языке, то приложение было на русском, а если телефон на английском или на любом другом иностранном языке, то приложение было на английском.

2. В разделе «Оплата», сделать по умолчанию доп. опции включенными http://prntscr.com/h92pzy

3. http://prntscr.com/h8u2mh http://prntscr.com/h8u2v5 - алгоритм дней сбит на один день:

выбираешь Пн-Вт а он показывает Вс-Пн - исправить;

http://prntscr.com/h8u34r http://prntscr.com/h8u38r - алгоритм выбора рингтона сбит:

выбираешь конкретный рингтон, но при возврате на страницу назад - он все равно оставляет самый первый рингтон - исправить;

Вибрацию и выбор песни с айфона не выбирает - исправить.

5. После заполнения анкеты при регистрации, осуществляется перевод на 2 секунды на сайт и возвращает в профиль без каких-либо указаний. Сделать так, чтобы перекидывал пользователя в профиль в приложении и появлялось уведомление с текстом «после заполнения анкеты» (текст пришлю). Должно отображаться при каждом входе в приложение в течение 2х дней. Это сообщение было и работало, его нужно восстановить. Нужно посмотреть в исходниках.

6. http://prntscr.com/h8v2eg - исправить отображение этих продуктов, чтобы было нормально написано без ошибок.

7. http://prntscr.com/h8v2si - это некрасивое окно в названии напоминания нужно исправить на образец по этому http://prntscr.com/h8v34a (это в стандартном будильнике айфона). В приложении должно это окно выглядеть так же.

8. Когда регистрируешься, там есть гиперссылка на условия использования. Сейчас там текст «Здесь будет ссылка». Нужно убрать этот текст и вставить в кнопку ссылку чтобы при нажатии на нее, пользователя переводило на ссылку с условиями использования. Ссылку пришлю.

P.S.

Уважаемые разработчики, было бы здорово, если бы вы написали стоимость работ как за весь список, так и по отдельности за каждый пункт.

Спасибо!