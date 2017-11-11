Имеется конструктор мобильных приложений, под IONIC Framework. Нужно сделать и добавить необходимые модули, подправить сам конструктор. Оплата почасовая. Фронт работ: 1. Система авторизации по смс (разные api) 2. Разработать систему лояльности. ...
Внести доработки в iOS приложение на Swift
1. Сделать так, чтобы если телефон был на русском языке, то приложение было на русском, а если телефон на английском или на любом другом иностранном языке, то приложение было на английском.
2. В разделе «Оплата», сделать по умолчанию доп. опции включенными http://prntscr.com/h92pzy
3. http://prntscr.com/h8u2mh http://prntscr.com/h8u2v5 - алгоритм дней сбит на один день:
выбираешь Пн-Вт а он показывает Вс-Пн - исправить;
http://prntscr.com/h8u34r http://prntscr.com/h8u38r - алгоритм выбора рингтона сбит:
выбираешь конкретный рингтон, но при возврате на страницу назад - он все равно оставляет самый первый рингтон - исправить;
Вибрацию и выбор песни с айфона не выбирает - исправить.
5. После заполнения анкеты при регистрации, осуществляется перевод на 2 секунды на сайт и возвращает в профиль без каких-либо указаний. Сделать так, чтобы перекидывал пользователя в профиль в приложении и появлялось уведомление с текстом «после заполнения анкеты» (текст пришлю). Должно отображаться при каждом входе в приложение в течение 2х дней. Это сообщение было и работало, его нужно восстановить. Нужно посмотреть в исходниках.
6. http://prntscr.com/h8v2eg - исправить отображение этих продуктов, чтобы было нормально написано без ошибок.
7. http://prntscr.com/h8v2si - это некрасивое окно в названии напоминания нужно исправить на образец по этому http://prntscr.com/h8v34a (это в стандартном будильнике айфона). В приложении должно это окно выглядеть так же.
8. Когда регистрируешься, там есть гиперссылка на условия использования. Сейчас там текст «Здесь будет ссылка». Нужно убрать этот текст и вставить в кнопку ссылку чтобы при нажатии на нее, пользователя переводило на ссылку с условиями использования. Ссылку пришлю.
P.S.
Уважаемые разработчики, было бы здорово, если бы вы написали стоимость работ как за весь список, так и по отдельности за каждый пункт.
Спасибо!
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