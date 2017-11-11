Нужен адекватный специалист по Cordova, IONIC Framework, Angular.

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка227 просмотров

Имеется конструктор мобильных приложений, под IONIC Framework. Нужно сделать и добавить необходимые модули, подправить сам конструктор. Оплата почасовая. 

Фронт работ: 

1. Система авторизации по смс (разные api) 

2. Разработать систему лояльности. 

3. Интеграция воспроизведения PDF файлов. 

4. Чат. 

5. Выставление счетов пользователям. 

и многое другое. Подробное ТЗ отправлю по переписке.

Angular
8 лет назад
EcoNordIT
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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