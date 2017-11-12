Простой ebook reader под android/ios

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Закрыт1 заявка149 просмотров

Нужен код простого ebook reader-а (epub/fb2) под android/ios с некоторыми дополнительными функциями( push уведомления, выделение текста маркером, виброотклик и ещё пару) Можете писать с нуля, можете взять за основу какую нибудь другую opensource читалку. Главное, что бы по окончанию работа соответствовала ТЗ. Подробности и ТЗ дам в личку. Цену предлагайте.

AndroidiOS
8 лет назад
eightraw
Павел 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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