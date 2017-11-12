Робот перехватчик заказов для приложения Taxi driver apk

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Закрыт2 заявки175 просмотров

нужен робот перехватчик заказов для приложения Taxi driver (Диспетчерская служба такси "Везет").

Робот должен перехватывать "жирные" заказы по выставленным фильтрам.

8 лет назад
mrFaust
Павел 
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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