Доработка категории OpenCart 1.5.5.1.2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок188 просмотров

Требуется выполнить несколько небольших доработок и настроек на Opencart

Тз вышлю по запросу.

Оплачиваю: карта, яндекс, wmr, безнал для юр.лиц

Порядок оставления Вашей заявки:

- ставите отклик на проект со словом - "хочу тз"

- получаете тз

- ставите в заявке цену и срок ( без этого Ваша заявка рассматриваться не будет)

Внимание: не рассматриваются заявки от новичков.

Большая просьба не откликаться на заказ если: болеете, отключают электроэнергию, уходите в отпуск и т.д. и т.п.

По срокам желательно не более 1 дня.

Opencart
8 лет назад
pavellopa
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kasanders
37 лет
18 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$30
1 день
Все выполнено оперативно. Спасибо! Рекомендую!
Было предоставлено четкое ТЗ, с подробным описанием. оплата моментальная, и никаких качель! рекомендую!

Заявки фрилансеров

kasanders
37 лет
18 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад