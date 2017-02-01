Доработка категории OpenCart 1.5.5.1.2

Требуется выполнить несколько небольших доработок и настроек на Opencart

Тз вышлю по запросу.

Оплачиваю: карта, яндекс, wmr, безнал для юр.лиц

Порядок оставления Вашей заявки:

- ставите отклик на проект со словом - " хочу тз "

- получаете тз

- ставите в заявке цену и срок ( без этого Ваша заявка рассматриваться не будет)

Внимание: не рассматриваются заявки от новичков.

Большая просьба не откликаться на заказ если: болеете, отключают электроэнергию, уходите в отпуск и т.д. и т.п.

По срокам желательно не более 1 дня.