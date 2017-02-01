Нужно скопировать сайт и посадить на опенкарт 1. делаем точную копию сайта http://lacandy.ru/ 2. фильтры убираем первые 2, последние 2 -оставляем, значения фильтров берем с сайта 3. Блог и подарочные наборы - убираем ...
Доработка категории OpenCart 1.5.5.1.2
Требуется выполнить несколько небольших доработок и настроек на Opencart
Тз вышлю по запросу.
Оплачиваю: карта, яндекс, wmr, безнал для юр.лиц
Порядок оставления Вашей заявки:
- ставите отклик на проект со словом - "хочу тз"
- получаете тз
- ставите в заявке цену и срок ( без этого Ваша заявка рассматриваться не будет)
Внимание: не рассматриваются заявки от новичков.
Большая просьба не откликаться на заказ если: болеете, отключают электроэнергию, уходите в отпуск и т.д. и т.п.
По срокам желательно не более 1 дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $49Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $5
Необходимо удалить виджет pluso на wordpress. Сайт через этот виджет заразился перенаправлением на вредоносные сайты через iframeСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сделать рип и интеграция для cms DLE 11.1 Сайт скину в лс кому будет интересно.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Правки сделать по сайту задание в приложениеЗакрыт8 лет назад
Найти и устранить ошибку работы модуля Fox Contact на Joomla. Суть неисправности: после отправки сообщения переход на страницу 404 и сообщения на почту не приходят, только в Joomla. Общие настройки - настройки почты ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно повторить верстку сайта (вышлю ссылку, образец на примере) на WIX в шаблон Wordpress и перенести 7 простых страниц в Wordpress чтобы было один в один как на Wix. Пример страницы прилагаю - самое ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Требуется битрикс-специалист на проект. Задание скину в личку. От Вас предварительно : стоимость за 1 час, сертификаты битрикс и проекты, выполненные на битрикс.Закрыт8 лет назад
Требуется back-end доработка сайта на CMS 1С Битрикс. Какие задачи необходимо будет выполнять: 1. Требуется установка мобильной версии сайта (готовая верстка страниц) на CMS 1С Битрикс. Выполнение данного пункта требуется ...Закрыт8 лет назад
- $136
Надо настроить этот шаблон и сделать внешний вид таким же, как на http://shopstore21.octemplates.net/ Что надо сделать: 1. Настроить все модули, входящие в комплект шаблона. Список модулей здесь 2. Настроить верхнее ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Внести ОПЕРАТИВНО правки. CMS Webasyst. Только надежный исполнитель. ТЗ кандидатам в лс.Закрыт8 лет назад