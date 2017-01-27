Скопировать верстку простого сайта на WIX на новый сайт Wordpress

Нужно повторить верстку сайта (вышлю ссылку, образец на примере) на WIX в шаблон Wordpress и перенести 7 простых страниц в Wordpress чтобы было один в один как на Wix.

Пример страницы прилагаю - самое сложное это сделать шаблон черным и отформатировать меню, а сами страницы крайне незамысловаты.

В основном работа над расположением и шрифтами элементов в меню. При наведении элементы меню менять цвет. Активный пункт подсвечен. Подменю выпадает вниз.

Исходный шаблон для переделки можно брать любой адаптивный, только потом необъодимо передать мне его архив и чтобы вставал на вордпресс 4.7.

Дополнения

-В меню Справа вставить статический телефон (со ссылкой) и адрес.

-Логотип сделать активным - ведущим на главную страницу.

-Важно чтобы адаптивные свойства шаблона после переделки сохранились и сайт отображался на мобильных корректно

По запросу вышлю адрес на wix - скопируете названия шрифтов и размеры - там все крайне прямолинейно.

По срокам надо уложиться за неделю после принятия задания.