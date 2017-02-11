Удалить виджет pluso на wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки151 просмотр

Необходимо удалить виджет  pluso на wordpress. Сайт через этот виджет заразился перенаправлением на вредоносные сайты через iframe

WordPress
8 лет назад
luckyr7
Ильдар 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад
$5
1 день
Все сделано быстро и качественно. Рекомендую.
Все отлично, хороший заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад