Нужно скопировать сайт и посадить на опенкарт 1. делаем точную копию сайта http://lacandy.ru/ 2. фильтры убираем первые 2, последние 2 -оставляем, значения фильтров берем с сайта 3. Блог и подарочные наборы - убираем ...
Правки сделать по сайту
Правки сделать по сайту задание в приложение
Заявки фрилансеров
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