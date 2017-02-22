Исправить ошибку работы модуля Fox Contact на Joomla

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Завершен2 заявки221 просмотр

Найти и устранить ошибку работы модуля Fox Contact на Joomla. 

Суть неисправности: после отправки сообщения переход на страницу 404 и сообщения на почту не приходят, только в Joomla. 

Общие настройки - настройки почты - тестовые письма доходят.  

Проблема не в хостинге.

Super Simple Contact Form работает исправно. 

Joomla! 3.5.1

JoomlaНастройка почты
8 лет назад
Elkom_irina
Ирина 
52 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад
$5
1 день
Сотрудничеством довольна! Мои рекомендации.
Немного затянул со временем, но меня терпеливо подождали) Приятное общение, быстрая оплата, отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад