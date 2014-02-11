Небольшой проект по доработке сайта

1) Идет очень большой спам в отзывах (в админке заходишь в отзывы и там пипец) – нужно поставить защиту (пазл и т.д.)(схему прикрепил)

2) На главной странице там, где номера телефонов и вообще везде, где встречается 89161901133 изменить на 8(916)448-15-05(схему прикрепил)

3) На главной странице в самом низу: (схему прикрепил)

- убрать слово недорого

-также поменять на новый мобильный телефон

4) На главной странице слева есть раздел Речные круизы 2013…Нужно изменить год на 2014 (схему прикрепил)

5) На страницах теплоходов, везде, где стоит знак Лидер продаж, после названии теплоходов пишется Лидер продаж. Нужно это убрать, чтобы просто название теплохода было (схему прикрепил).

6) еще один пункт в почте дополнительно.