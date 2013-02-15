Необходимо доработать сайт на Хост CMS

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка101 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем программиста для доработок сайта на Хост CMS. Необходимо сделать корзину товаров. Все подробности в личку.

11 лет назад
imgconsult
65 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад