Необходимо доработать сайт на Хост CMS

Всем привет! есть сайт http://komputerovo.ru/ там вверху в центре есть ссылка "Вызвать бесплатного курьера" если на нее нажать - всплывает окошко с формой обратной связи. мне надо на сайте под joomla 1.5 сделать такое же. пишите, пожалуйста цену.