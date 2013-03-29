Нужна админка для сайта с каталогом товаров

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок165 просмотров
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Необходимо подключить сверстанные шаблоны страниц сайта к CMS (либо MODx, либо Prestashop).

Сайт 5-8 текстовых страниц + страницы каталога товаров.

1. Структура каталога - Категории товаров - подкатегории - товары с описанием и ценой.

2. Нужно сделать обычный поиск по сайту (по названию товаров, категории, ценам и т.д.)

3. Вывод алфавитного списока товаров

4. Редактируемый баннер на отдельный товар.

5. Отсылка формы заказа.

http://www.sim-ros.com/snab/ - главная страница

http://www.sim-ros.com/snab/company.html

http://www.sim-ros.com/snab/catalog.html - страница товаров каталога

http://www.sim-ros.com/snab/cement.html - страница описания товара

http://www.sim-ros.com/snab/order.html - форма заказа

11 лет назад
designvh
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
ezodoc
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 отзывов
11 лет назад
$120
4 дня
Очень хорошая работа - все в срок и качественно! Все правки были сделаны без проблем. Работаем уже над вторым проектом и Евгений отлично справился с проектом, хотя проект был не с нуля, а на определенной стадии. Было много файлов и версий сайта, но он разобрался. Рекомендую.
работаем до сих пор ))