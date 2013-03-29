Нужна админка для сайта с каталогом товаров

Очень хорошая работа - все в срок и качественно! Все правки были сделаны без проблем. Работаем уже над вторым проектом и Евгений отлично справился с проектом, хотя проект был не с нуля, а на определенной стадии. Было много файлов и версий сайта, но он разобрался. Рекомендую.