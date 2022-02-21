Синхронизация в Wordpress постинг на Twitter

Есть сайт на wordpress, нужно настроить постинг из вордпресса в:

1 Twitter

2 stocktwits

Это можно сделать через сервис zapier. Возможно вы подскажите другие сервисы, приоритет за постингом в stocktwits. При автопостинге постов важно возможность добавить и свои тексты для постинга.