Синхронизация в Wordpress постинг на Twitter

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1174 просмотра
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Есть сайт на wordpress, нужно настроить постинг из вордпресса в:

1 Twitter

2 stocktwits

Это можно сделать через сервис zapier. Возможно вы подскажите другие сервисы, приоритет за постингом в stocktwits. При автопостинге постов важно возможность добавить и свои тексты для постинга.

WordPress
2 года назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
25 дней назад