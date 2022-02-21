Синхронизация в Wordpress постинг на Twitter

Необходимо сделать простой сайт на Joomla с использованием конструктора yootheme pro. ТЗ сброшу по запросу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на wordpress, нужно настроить постинг из вордпресса в:
1 Twitter
2 stocktwits
Это можно сделать через сервис zapier. Возможно вы подскажите другие сервисы, приоритет за постингом в stocktwits. При автопостинге постов важно возможность добавить и свои тексты для постинга.
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