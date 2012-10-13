Разработчик на Delphi 7 для постоянных задач

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт8 заявок216 просмотров

Ищу человека для постоянного сотрудничество для разработки на базе Delphi и технологии COM Object

Delphi
13 лет назад
steep1
Ефимов 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров