Знайти помилку на сайті 502

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка7 просмотров
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Знайти помилки у бекенді сайту написаного на Joomla. При відкритті сторінки з проекторами - nginx видає помилку 502

месяц назад
guest_16851039589939
Украина
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад