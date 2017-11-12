нужен робот перехватчик заказов для приложения Taxi driver (Диспетчерская служба такси "Везет"). Робот должен перехватывать "жирные" заказы по выставленным фильтрам.
IOS нижнее меню
Необходимо сделать нативное меню для iOS согласно задаче - https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSGKP5HsRFddi-63hPBFVY_dPZPH4h1fGaxoPwT8UoTG3egYhJ9HPacYYqk4Tdq_MUmMLYGMigrfIwz/pub
Просьба сразу указывать свою цену за работу.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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