IOS нижнее меню

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Закрыт1 заявка75 просмотров

Необходимо сделать нативное меню для iOS согласно задаче - https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSGKP5HsRFddi-63hPBFVY_dPZPH4h1fGaxoPwT8UoTG3egYhJ9HPacYYqk4Tdq_MUmMLYGMigrfIwz/pub

Просьба сразу указывать свою цену за работу. 

Спасибо!

iOS
8 лет назад
Dimarick007
Дмитрий 
43 года
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров