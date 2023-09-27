ПЗ для знаходження потрібної літератури за певними вимогами

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки141 просмотр
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Потрібно розробити ПЗ для знаходження потрібної літератури за певними вимогами.

Потрібно реалізувати пошук в конкретних сервісах і результат вводиться на екрані. Якщо ця інформація у відкритому доступі, то пз повинне мати можливість завантажити або написати повідомлення чому немає можливості переглянути чи скачати дану інформацію.

Інформація може вводитись як на українській так і на англійській мові. 

3 месяца назад
IvanKolisnik
24 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад