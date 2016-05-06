Перенос вёрстки на битрикс

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка120 просмотров

Подробное ТЗ обсудили в скайпе

Проект будет оплачиваться поэтапно.

9 лет назад
nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

complite
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$300
12 дней
Игорь молодец
Все хорошо

Заявки фрилансеров

complite
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад