Адаптивный редизайн сайта + парсер!

У меня, на компе стоит программа «Семейная Летопись». Программа для создание семейного древа. У них есть стандартный сайт и вшит в прогу, которая у меня на компе. Это набор html - файлов. Они переносятся на мой сервер megarogrevena.gr

Проблема в том, что сайт устарел, нет адаптива, а разработчики программы не хотят ничего делать.

Хотел бы сделать простой, новый адаптивный сайт, можно так же на html - файлах. Структура сайта такая же как и в оригинале, но можно сделать чуть-чуть посовременней. Все данные нужно парсить с папки на сервере, куда я буду скидывать с программы "Семейная Летопись".

Если интересует предложение, то жду ответа)