Анимация с закосом под Disney (7 - 12 сек.), монтаж видео

Есть готовая модель в Blender [url=https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend]https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend[/url] В ней 4 600 объектов, 131 709 606 вершин, нужно оптимизировать модель и осставляем только одну стойку и экспортировать в формате glb. Работа срочная, сразу пишите время и цену
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
1) Создать 3D-анимацию на 7-12 секунд с закосом реальных людей под персонажей Disney (сценарий, фото и референсы есть) — анимация движений почти не нужна (разве что мелкие движения рук), в основном эмоции, важный момент: нужно будет сделать шоколадную фигурку, напоминающую определённое здание
2) Смонтировать видеоролик из отснятых сцен и участков другого видео (сценарий есть), возможно, наложить отдельно записанную аудиодорожку
3) В нескольких моментах видео заменить шильдик на капоте машины на другой логотип
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