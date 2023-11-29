Анимация с закосом под Disney (7 - 12 сек.), монтаж видео

Необходимо:

1) Создать 3D-анимацию на 7-12 секунд с закосом реальных людей под персонажей Disney (сценарий, фото и референсы есть) — анимация движений почти не нужна (разве что мелкие движения рук), в основном эмоции, важный момент: нужно будет сделать шоколадную фигурку, напоминающую определённое здание

2) Смонтировать видеоролик из отснятых сцен и участков другого видео (сценарий есть), возможно, наложить отдельно записанную аудиодорожку

3) В нескольких моментах видео заменить шильдик на капоте машины на другой логотип