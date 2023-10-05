Повністю змінити мову в магазині Wordpress

Есть перечень недоточетов (порядка 5-10 пунктов). Надо скорректировать. Касается только мобильной версии сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вітання! Необхідно повністю змінити мову на сайті https://lpc.markets/ Українською, та підправити якщо десь шось буде вилазити. Про всяк випадок завантажив плагін для магазину, та тему магазину Bono. Дякую, Гарного вечора, Героям Слава!
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