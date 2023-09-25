Работа с Proxy, HTML, CSS, JS

HTML-версткаЗавершен1 заявка5 просмотров
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Обсудили лично.

HTMLCSS
3 месяца назад
Alinanik
28 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
3 месяца назад
$100
1 день
UAHUSDT
Андрей очень ответственный и исполнительный, профессионал своего дела! Всегда очень быстро справляется с заданиями, понимает что нужно выполнить и сотрудничать с ним очень легко! Всем рекомендую!
Спасибо за интересный проект ? ? Будем на связи!
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