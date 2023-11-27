Создать плагин оплаты для WooCommerce Wordpress

$75
Интернет-магазиныЗакрытнет заявок3 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать плагин оплаты для WooCommerce Wordpress для приема платежей согласно протколу - https://alifcapital.github.io/webcheckout.
Все очень просто.
- Генерируется заказ на Wordpress, где есть сумма и номер заказа.
- Далее когда покупатель нажимает на кнопку оплатить и передается в центр эквайринга номер заказа и сумма
- Производится переход на страницу оплаты (которая уже реализована на стороне Банка эквайринга)
- Покупатель заполняет форму оплаты (номер карты и т.д.)
- Покупатель перенаправляется на страницу Wordpress.
- Далее необходимо проверить статус оплаты на стороне Банка эквайринга и обновить соответственно статус заказа (успешно или отклонено)

WordPressWooCommerce
16 дней назад
guest_1701942187336
Таджикистан
16 дней в сервисе
Был
16 дней назад
  • Похожие заказы

  • Написать модуль сортировка товаров для сайта на opencart

    $100

    Нужно написать модуль -сортировка товаров, для сайта на опенкарт автоцветущие фотопериодичные фаст версия регулярные феминизированные сатива индика гибриды индор аутдор низкий средний ...

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Открыт
    17 дней назад

  • Изменение функционала интернет магазина

    Интернет магазин inmyspace.ru сделан на шаблоне Aspro Maximum В дальнейшем шаблон был модифицирован и и в модифицировангом шаблоне пропал функционал не отображаются на главной разделы с скриншота. Необходимо вернуть этот функционал в модифицированный шаблон. ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Открыт
    18 дней назад

  • Импорт товара OpenCart

    $10

    Здравствуйте!  нужно помочь в решении задачи по импорту товаров от поставщиков по yml файлу (ссылке) Выгрузку настроили в UNIXml, нужно помочь сделать чтобы оно группировало товар по размерам. Устал уже читать ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 заявка
    Открыт
    19 дней назад

  • Улучшение действующего сайта на Shopify

    Ольга здравствуйте!  Мне понравились ваши работы :) У меня есть сайт детской одежды (уже действующий) и мне нужна помощь с его улучшением: - улучшение дизайна - настройка по UI/UX - возможно подбор нового шаблона в соответствии с требованиями сайта - адаптация ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    21 день назад

  • Веб-сайт не соответствует условиям и положениям Google Ads?

    Привет, ребята, нам нужна ваша помощь. У нас проблемы с нашим веб-сайтом www.itechshop.ie. По какой-то причине мы хотели бы, чтобы кто-то его исследовал и помог нам решить проблему, которую Google нам показывает (почему наш веб-сайт ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Открыт
    24 дня назад

  • Доработка сайта магазина

    $300

    Нужна доработка сайта магазина https://trast.ua/ на opencart . В прикреплённом файле ТЗ, правки которые нужно сделать. Правки включают как в дизайне так и в модулях. Возможны дополнительные задачи при согласование. Концептуально должен быть похож на ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    10 дней назад

  • Сопоставить структуру

    Необходимо структуру (ОПЕНКАРТ) выгруженную уже на сайт в хаотичном порядке и названиями , сопоставить или распределить товары по структуре (БИТРИКС)

    Интернет-магазины2 заявки
    Открыт
    25 дней назад