Требуется создать плагин оплаты для WooCommerce Wordpress для приема платежей согласно протколу - https://alifcapital.github.io/webcheckout.

Все очень просто.

- Генерируется заказ на Wordpress, где есть сумма и номер заказа.

- Далее когда покупатель нажимает на кнопку оплатить и передается в центр эквайринга номер заказа и сумма

- Производится переход на страницу оплаты (которая уже реализована на стороне Банка эквайринга)

- Покупатель заполняет форму оплаты (номер карты и т.д.)

- Покупатель перенаправляется на страницу Wordpress.

- Далее необходимо проверить статус оплаты на стороне Банка эквайринга и обновить соответственно статус заказа (успешно или отклонено)