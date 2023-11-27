Нужно написать модуль -сортировка товаров, для сайта на опенкарт автоцветущие фотопериодичные фаст версия регулярные феминизированные сатива индика гибриды индор аутдор низкий средний ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать плагин оплаты для WooCommerce Wordpress для приема платежей согласно протколу - https://alifcapital.github.io/webcheckout.
Все очень просто.
- Генерируется заказ на Wordpress, где есть сумма и номер заказа.
- Далее когда покупатель нажимает на кнопку оплатить и передается в центр эквайринга номер заказа и сумма
- Производится переход на страницу оплаты (которая уже реализована на стороне Банка эквайринга)
- Покупатель заполняет форму оплаты (номер карты и т.д.)
- Покупатель перенаправляется на страницу Wordpress.
- Далее необходимо проверить статус оплаты на стороне Банка эквайринга и обновить соответственно статус заказа (успешно или отклонено)
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