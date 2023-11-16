Модификация приложения "калькулятор" по методике МЧС

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Есть работающее приложение (https://3ksigma.ru/sigmak/) Ищу партнера для его дальнейшего развития.

Задачи известные, нужен кодировщик. Если все Ок, то его нужно развивать. "ТЗ" для нового участника команды составляем. Спасибо!

месяц назад
guest_17001341997931
Россия
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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