Разработка Telegram Mini App на базе Web3Auth

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Закрыт12 заявок89 просмотров

Требуется разработать не-кастодиальный крипто-кошелёк в формате Telegram Mini App, используя Web3Auth MPC Core Kit.

Приложение должно обеспечивать управление криптовалютами, отправку, получение, обмен и интеграцию с предоплаченными картами.

Основная цель — разработать фронтенд Mini App и интегрировать его с Web3Auth MPC Core Kit, который берёт на себя управление приватными ключами через распределённую архитектуру.

Основной функционал

Авторизация через Telegram Web Apps + Web3Auth MPC Core Kit (без Seed-фраз).

Поддержка блокчейнов: Ethereum, TON, TRON, Solana (через Web3Auth).

Отправка и получение криптовалют (QR-код, ручной ввод).

Интеграция с non-KYC обменниками (ChangeNOW, SimpleSwap, SideShift AI).

Возможность выпуска и пополнения предоплаченных карт (Visa/Mastercard).

Доступ к истории транзакций и балансу в режиме реального времени.

Технологический стек

💻 Frontend: React (TypeScript), Telegram Web Apps API.

🛠 Блокчейн-интеграция: Web3Auth MPC Core Kit, ethers.js, tonweb, tronweb, solana-web3.js.

💰 Обменники: API ChangeNOW, SimpleSwap, SideShift AI.

Что нужно сделать?

🔹 Разработать интуитивный интерфейс Telegram Mini App.

🔹 Интегрировать Web3Auth для безопасного управления ключами.

🔹 Подключить API блокчейнов для отправки и получения транзакций.

🔹 Реализовать обмен криптовалют через non-KYC сервисы.

🔹 Подключить API для предоплаченных карт (Visa/Mastercard).

🔹 Обеспечить максимальную скорость работы и удобство UX/UI.

Формат работы

📍 Формат: Удалённая работа.

💰 Оплата: Договорная (фикс/почасовая).

📆 Сроки: Обсуждаются.

Если у тебя есть опыт разработки Mini Apps, Web3Auth или Web3-интеграций, пиши в ЛС с примерами работ!

ReactTypeScriptБлокчейнИнтеграция APIРазработка фронтендаСоздание пользовательских интерфейсов
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