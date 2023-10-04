Исправить ошибку при обновлении wordpress

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Здравствуйте. Суть проблемы. Лет 10 назад некий фрилансер сделал сайт под wordpress, все было хорошо, вердпресс обновлялся и функционировал без проблем. Когда обновился до версии WordPress 4.2.35, далее обновляться перестал. То есть пытается, но выдает "критическая ошибка обновления", версия php стоит на серваке  5.6 и в такой связке пока все работает. 

В итого, хотелось бы иметь возможность обновлять вордпрес и php (7  и выше версия - сайт не отображается).

Возможно ли решить такую проблему и сколько это может стоить?

WordPress
3 месяца назад
guest_16966022699172
Украина
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад