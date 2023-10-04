Исправить ошибку при обновлении wordpress

Здравствуйте. Суть проблемы. Лет 10 назад некий фрилансер сделал сайт под wordpress, все было хорошо, вердпресс обновлялся и функционировал без проблем. Когда обновился до версии WordPress 4.2.35, далее обновляться перестал. То есть пытается, но выдает "критическая ошибка обновления", версия php стоит на серваке 5.6 и в такой связке пока все работает.

В итого, хотелось бы иметь возможность обновлять вордпрес и php (7 и выше версия - сайт не отображается).

Возможно ли решить такую проблему и сколько это может стоить?