Сайт со старой версией joomla fasad-vl.ru. Нужно обновить, чтобы работал нормально. Сейчас редактор контента не работает на старой версии http://joxi.ru/l2ZRxkZhzgBBd2 Бюджет 500р. Срок Сегодня. Кто готов, оставляйте заявку. Выбранный исполнитель получит заказ.
Нужно установить сайт вордпресс, связать домен с хостингом и настроить
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Нужно установить сайт на движке вордпресс, ssl сертификат, а также связать домен с хостингом и настроить
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