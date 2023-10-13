Коррекції сайту на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок36 просмотров
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Нужен человек для коррекции сайта на WORDPRESS:

Изменение структуры каталога, новостей, правки по дизайну согласно списка правок. 

Внесение информации на сайт (тексты, фото, новости).

WordPress
2 месяца назад
annalts
Анна 
37 летУкраина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад