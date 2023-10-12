Внести правки на сайті на webasyst

Нужно перенести дизайн сайта на тильду Расскажу и скину подробное тз выбранным кандидатам, пишите, буду рад!
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Сайт: posttorg.com.ua
1) Перенести значення характеристики "Гарантія" зі списку характеристик (картинка 1) ближче до короткого опису (картинка 2). Відповідно з характеристик його убрати. Гарантія не відображається, якщо поле не заповнено.
2) Доперевести сайт, по слайдам. (Архів)
3) Доробити функціонал кнопки Повторити замовлення. Функціонал ідентичний як на розетці. (картинка 3)
4) Вивести в потрібному порядку (картинка 4, 5), та деякі поскривати блоки в адмінці та карточці товару.
5) Вирівняти кружечки вибору модифікації (картинка 6) добавити кружечки вибору як це зроблено в карточці товару (картинка 7)
6) Змінити форму одного поля в карточці товару та змінити порядок виводу полів. (картинка 8)
7) Зробити мініатюри картинок клікабельними, коли є стрілочки для перелистування. Зараз, якщо є стілочки біля мініатюр, можна нажати щоб вибрати лише на низ картинки мініатюри щоб її вибрати (картинка 9)
8) Картинка 10 Перейменувати значення наявності з "Тільки під замовлення" на "Під замовлення" та вивести значення даного статусу в список товарів (картинка 11). Сам статус задається в карточці товару в артикулі (картинка 12). Перейменувати значення наявності товару "У наявності" на "В наявності"
9) зробити що можна було за допомогою клавіатури переміщуватись по бистрій видачі пошуку (картинка 13). ЩОб можна було нажимаючи клавіші вниз або вверх, переміщуватись по результатам бистрої видачі (як наприклад на розетці зараз).
Самі картинка можна скачати за посиланням: https://fex.net/ru/s/snnk1kz
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