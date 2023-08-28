Зверстати сторінку сайту -завдання для Початківця

Нужно сверстать проект из фигма использую чистый HTML, CSS,JS, БЭМ. Верстка должна быть обязательно семантический, валидной. https://www.figma.com/file/3b9iyS1tYNPz9rtiNRxHBb/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82?type=design&node-id=0-1&mode=design
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Є потреба зверстати заново головну сторінку сайту (назвем її index-uatm.php). Зараз вона та взагалі сайт працюють на php (Бітрікс). Нова сторінка повинна бути по тому прикладу сторінки, що додається (index-tm.php) та реально працює на сайті.
Треба:
- З нуля створити сторінку.
- Кодування сторінки windows-1251. У коді будуть лише div та стилі, a table не буде взагалі. Тобто все зверстати на <div> та корегувати у CSS.
- Зберегти дизайн сторінкиу. Але зараз загальний вигляд та дизайн сторінки дещо глюкнули. Тому у дизайні взяти за шаблон потрібно сторінку з архіву. Ну, а контент сторінки та зображення потрібно брати тут.
- Повністю повторити структуру нового файлу index-uatm.php так, як у файлі прикладу index-tm.php, тобто зверстати нову сторінку index-uatm.php так, як зверстано прикладений зразок сторінки index-tm.php. Якщо є думки щодо покращення – обговорюємо, а тільки потім робимо.
- Підключення хідеру (треба створити файл newheader.php), меню (треба створити файл newmenu.php) та футеру (треба створити файл newfooter.php), НАШ БЛОГ та ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ реалізувати через #include так, як це зроблене у прикладі. Приклади цих файлів, файлів стилів та main.js з сайту tm.ua можуть бути окремо надані. Уточнюю ще раз: треба відокремити файли newheader.php, newfooter.php, newmenu.php
- Змінити структуру папок для файлів як на сторінці. Треба використати мінімальну вкладеність папок. Зрозуміло, що посилання на зображення виду сайт.юа/upload/medialibrary/dac/patentnyy-poverennyy-advokat-Yana-tm-3.jpg тепер повинно бути сайт.юа/images/patentnyy-poverennyy-advokat-Yana-tm-3.jpg
- Зараз на сторінці є помилка щодо заголовків. Там все зроблене на одному h1. Тому на сторінці треба використати лише тільки один h1, а також створити заголовки та стилі h2 та h3. Тобто, наприклад, замість <h1 class="orange">Домен UA</h1> повинно бути <h2 class="orange">Домен UA</h2>. А нижче замість <strong>Домен UA и торговая марка</strong> повинно бути < h3>Домен UA и торговая марка</ h3> та так по всій сторінці. А те, що буде у цих заголовках ви повинні уточнити.
- Аналогічно створити папки та файли стилів. Попередньо це буде css/reset.css та css/style.css. Це обговоримо з обраним виконавцем.
- Повністю перенести контент сторінки. З розумінням того, що Бітрікс повставляв у код багато зайвого (span, li style, тощо) яке потрібно видалити. В низу сторінки є підключення скрипту Tawk, його треба так і залишити.
- Зберегти у коді всі посилання, крім посилань на компоненти bitrix.
- Передбачити підсвічування активного пункту меню.
- Блок Наш Блог у коді виконати так само як у index-tm.php. Під блоком Наш Блог так само розташувати ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ.
- Зрозуміло, що хоча спочатку сторінка створюється та доробляється під десктоп, то далі виконавець повинен оптимізувати її під перегляд з мобільного.
Вимоги до виконавця:
- Знання та навички у htlm, css, php тощо, достатні для виконання завдання.
- Наявність у портфоліо виконаних завдань щодо верстки сайтів. Бажано отримати посилання або файл головної якогось сайту, зверстаний вами.
- Не знаєте про підключення через include - не беріться.
Критерії якості:
- Сторінка повинна проходити html та css (бажано) validator без червоних помилок (без Error).
- Сторінка повинна мати продуктивність по PageSpeed Insights для мобільних не менш 98 та мати інші показники по зеленому. Але якщо зробити сторінку по наданому прикладу, то все по зеленому і так буде.
- Кросброузерність
Розробник:
Тільки з України та з можливістю спілкування по моб зв’язку
Прошу обов’язково пропонувати:
- Підхід до реалізації завдання.
- Терміни реалізації
- Вартість.
Розрахунок:
Гривнами на карту тільки після реалізації завдання. Можливо частинами Але передплати не буде.
Дякую!
- Похожие заказы
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $10
Необходимо очень быстро создать дизайн и сверстать 1 блок на html css js. Первое фото - это то, что нужно сделать, второе и третье фото - это дизайн, под который нужно это подстроить. Между этими ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт3 месяца назад
нужно доделать сайт на GSAP СРОЧНОHTML-верстка3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Всем доброго времени суток. Есть блог на WordPress salatik.top Нужно сделать правки по верстке и некоторые доработки для блога. Прикрепляю ТЗ для работы. Сроки выполнения не горят, но и ...Закрыт3 месяца назад
Сверстать по ссылке макет:https://www.figma.com/file/2rdy1qjBTl7D6BAC8S4qlf/Webovio?type=design&node-id=7-3&mode=designЗавершен4 месяца назад
Нудно сверстать 5 страниц : 1.Главная 2.О производстве 3.Корзина 4.Товар 5.КаталогHTML-верстка19 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $200
Надо перенести около 8 страниц из фигмы в элементор. В чем суть: прогеры сделали портал на элементоре (с непростым функционалом), но верстка вышла очень кривоватой (из фигмы). Страницы уже готовы (по структуре макетов), но на ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте! Нужно сделать адаптивную верстку для сайта. Макет сайта во вложении. От вас стоимость верстки и сроки, а также ссылка на ваши работы (чтоб можно было увидеть верстку в работе).Завершен3 месяца назад
- $25
Нужно сверстать пару страниц без адаптива,с figmaHTML-верстка69 заявокЗакрыт3 месяца назад