Зверстати сторінку сайту -завдання для Початківця

Є потреба зверстати заново головну сторінку сайту (назвем її index-uatm.php). Зараз вона та взагалі сайт працюють на php (Бітрікс). Нова сторінка повинна бути по тому прикладу сторінки, що додається (index-tm.php) та реально працює на сайті.

Треба:

- З нуля створити сторінку.

- Кодування сторінки windows-1251. У коді будуть лише div та стилі, a table не буде взагалі. Тобто все зверстати на <div> та корегувати у CSS.

- Зберегти дизайн сторінкиу. Але зараз загальний вигляд та дизайн сторінки дещо глюкнули. Тому у дизайні взяти за шаблон потрібно сторінку з архіву. Ну, а контент сторінки та зображення потрібно брати тут.

- Повністю повторити структуру нового файлу index-uatm.php так, як у файлі прикладу index-tm.php, тобто зверстати нову сторінку index-uatm.php так, як зверстано прикладений зразок сторінки index-tm.php. Якщо є думки щодо покращення – обговорюємо, а тільки потім робимо.

- Підключення хідеру (треба створити файл newheader.php), меню (треба створити файл newmenu.php) та футеру (треба створити файл newfooter.php), НАШ БЛОГ та ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ реалізувати через #include так, як це зроблене у прикладі. Приклади цих файлів, файлів стилів та main.js з сайту tm.ua можуть бути окремо надані. Уточнюю ще раз: треба відокремити файли newheader.php, newfooter.php, newmenu.php

- Змінити структуру папок для файлів як на сторінці. Треба використати мінімальну вкладеність папок. Зрозуміло, що посилання на зображення виду сайт.юа/upload/medialibrary/dac/patentnyy-poverennyy-advokat-Yana-tm-3.jpg тепер повинно бути сайт.юа/images/patentnyy-poverennyy-advokat-Yana-tm-3.jpg

- Зараз на сторінці є помилка щодо заголовків. Там все зроблене на одному h1. Тому на сторінці треба використати лише тільки один h1, а також створити заголовки та стилі h2 та h3. Тобто, наприклад, замість <h1 class="orange">Домен UA</h1> повинно бути <h2 class="orange">Домен UA</h2>. А нижче замість <strong>Домен UA и торговая марка</strong> повинно бути < h3>Домен UA и торговая марка</ h3> та так по всій сторінці. А те, що буде у цих заголовках ви повинні уточнити.

- Аналогічно створити папки та файли стилів. Попередньо це буде css/reset.css та css/style.css. Це обговоримо з обраним виконавцем.

- Повністю перенести контент сторінки. З розумінням того, що Бітрікс повставляв у код багато зайвого (span, li style, тощо) яке потрібно видалити. В низу сторінки є підключення скрипту Tawk, його треба так і залишити.

- Зберегти у коді всі посилання, крім посилань на компоненти bitrix.

- Передбачити підсвічування активного пункту меню.

- Блок Наш Блог у коді виконати так само як у index-tm.php. Під блоком Наш Блог так само розташувати ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ.

- Зрозуміло, що хоча спочатку сторінка створюється та доробляється під десктоп, то далі виконавець повинен оптимізувати її під перегляд з мобільного.

Вимоги до виконавця:

- Знання та навички у htlm, css, php тощо, достатні для виконання завдання.

- Наявність у портфоліо виконаних завдань щодо верстки сайтів. Бажано отримати посилання або файл головної якогось сайту, зверстаний вами.

- Не знаєте про підключення через include - не беріться.

Критерії якості:

- Сторінка повинна проходити html та css (бажано) validator без червоних помилок (без Error).

- Сторінка повинна мати продуктивність по PageSpeed Insights для мобільних не менш 98 та мати інші показники по зеленому. Але якщо зробити сторінку по наданому прикладу, то все по зеленому і так буде.

- Кросброузерність

Розробник:

Тільки з України та з можливістю спілкування по моб зв’язку

Прошу обов’язково пропонувати:

- Підхід до реалізації завдання.

- Терміни реалізації

- Вартість.

Розрахунок:

Гривнами на карту тільки після реалізації завдання. Можливо частинами Але передплати не буде.

Дякую!