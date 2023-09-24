Доработка готового сайта на Bitrix c1

Добрый день, интересуют ваши услуги:



сайт зеркало - https://astore24.ru



Какие у нас доступы:

- сервер VPS

- домен

- исходник сайта

Какие правки еще нужно внести на сайте:

- убрать платежку, вернуть форму для заявки, как на ориг сайте

- удалить добавленные баннеры на начальной странице, пусть будут новые с рекламой 15 айфон, которые у оригинала https://i-ray.ru/

- поменять цены, так как уже рыночные изменились



По цене давайте договариваться, нет понимания, сколько это может стоить за ваши услуги

Желательно для удобства перенести общение в Телеграм, напишите ваш тг тег