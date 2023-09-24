Доработка готового сайта на Bitrix c1

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок1 просмотр
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Добрый день, интересуют ваши услуги:

сайт зеркало - https://astore24.ru

Какие у нас доступы:

- сервер VPS

- домен

- исходник сайта

Какие правки еще нужно внести на сайте:

- убрать платежку, вернуть форму для заявки, как на ориг сайте

- удалить добавленные баннеры на начальной странице, пусть будут новые с рекламой 15 айфон, которые у оригинала https://i-ray.ru/

- поменять цены, так как уже рыночные изменились

По цене давайте договариваться, нет понимания, сколько это может стоить за ваши услуги
Желательно для удобства перенести общение в Телеграм, напишите ваш тг тег

3 месяца назад
guest_1696500630929
Чехия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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