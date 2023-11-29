Інформаційно-діагностична система визначення якості життя

$60
Прикладное ПООткрыт1 заявка51 просмотр
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Сторінка авторизації: або вхід по логіну і паролю, або вхід в ролі “Guest”. 

Після цього перекидає на головну сторінку. На ній: якщо авторизований користувач, відображено його ПІБ і посада (хірург, терапевт…), і меню у верхній частині екрану з пунктами: список опитування, аналіз опитувань.

На сторінці “Список опитувань” відображено: меню фільтрів і сам список. Кожен елемент списку клікабельний і при натисканні відкриває вікно з детальною інформацією опитування.

Сторінка “Аналіз опитувань”: меню фільтрів, по них будуються діаграми аналізу, в деяких випадках, можливо, текстовий аналіз щоб відображало.

Потрібно реляційну бд у microsoft sql server

В системі не треба проходити опитування, просто в базі даних мають бути дані, як пройдені опитування, а їх просто відображати, вюшки для них зробити, список відображати, при кліку на кожен елемент відкривається вюшка того опитування і сторінка аналізу окремо по тих опитувань, нам не треба робити crud операції це просто мають бути відображення.
Використовуючи api.net і react

24 дня назад
Мирослав
Украина
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Был
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Екатерина
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Была
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23 дня назад
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